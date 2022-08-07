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【遊戲熱話】審查制度現漏洞　山寨版《戰神》上架微軟商店

16:00 2022/08/07

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最近有外媒發現，一款名為《War Gods Zeus of Child》的動作遊戲，於微軟商店上架。

網上不少會出現一些翻版遊戲，而最近有外媒發現，一款名為《War Gods Zeus of Child》的動作遊戲，於微軟商店上架。遊戲中更出現《戰神》（God of War）中的角色克雷多斯。據說，目前微軟已得悉事件並將該遊戲下架。

【Switch Sports】Switch Sports足球、排球遊戲更新 增私人連線對戰＋新玩法

據《Eurogamer》報道，《War Gods Zeus of Child》於7月27日在微軟商店上架，而記者為了鑑定該遊戲是抄襲的劣質遊戲，更花了3.39英鎊（約32.4港元）購買該遊戲。結果發現，玩家在遊戲中只能操作角色在競技場擊殺重覆的敵人，而遊戲中的砍殺與動作模組也未完成，而且整個遊戲只是競技場內重覆擊殺敵人。

【The Sims 4】《模擬市民4》有大Bug 市民快速老化兼亂倫

報道指，該遊戲能夠在微軟商店上架，估計是透過「Xbox創作者計劃」的漏洞。該計劃是鼓勵剛投身遊戲開發，或者完成學生作品的創作者來發布他們的作品，無需按照微軟正規的審查程序即可讓遊戲上架。

【遊戲熱話】使用率不似預期 PS5取消「讚譽」功能

責任編輯：廖淑瑩

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