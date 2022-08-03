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電訊股收息懶人包　揀本地定中資？3隻電訊股收息策略一覽

股市 18:31 2022/08/03

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大市波動，資金流入收息股，獨立股評人盧嘉偉（Reed）分析電訊股前景及收息攻略，指受累疫情商業活動停止，令電訊股出電虧損，疫下在商業活動的通訊需求大大降低，但料下半年回復上升，不過他認為通訊彈性較小，電訊需求較其他公用股較強，令電訊股抗跌力強，加上息率足以彌補股價小波動，本地電訊股相比中資電訊股的政策憂慮較小，保守投資者可選本地電訊股。他又分析3隻本地電訊股走勢策略（詳見下文）。足本分析→【按此】

*下半年本港樓價跌一成？重溫《ET財智Talk》彭博黃智亮預測港、英、澳三地樓市走勢*

*步入8月業績期 重溫《開市追揸沽》一覽滙豐、科技股業績策略*

香港電訊 （06823） ：Mirror演唱會事故對股價影響為氣氛、心理上居多，香港電訊股價接近跑贏大市，股息吸引，
香港電訊上半年業績料不理想，但已反映於股價中，香港電訊值得繼續持有，留意派息會否減，只要派息不減對股價影響不大

 

數碼通 （00315） ：息率達7厘，成交疏落偏弱，一向非大市關注焦點，數碼通過去數年投資5G令派息比率降低，令吸引力減少；不過現時5G投資高峰期慢慢減退，現時可博管理層放風加大派息比率，憧憬可成為下一個股價催化劑，惟現市況管理層或會保留更多現金在手，所以買入不會蝕但難贏，市場偏向會揀香港電訊 （06823）

 

和記電訊 （00215） ：猜想在長和系中，同樣有電訊業務的長和 （00001） 或會與和記有業務重整，不過暫時非最佳時機；和記電訊在東南亞業務開始是收成期，疫情過後有憧憬估值受惠；和記電訊宜暫時於8月23日除淨收息後或現水平可先走一走，等股價有動力才再買入，現時料反彈機會不大。

 

責任編輯：何美澄

欄名 : 3分鐘睇股

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