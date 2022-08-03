【美國經濟】瑞信：美國經濟需陷「L型衰退」　才能控制通脹

瑞信短期利率策略全球主管Zoltan Pozsar認為，美國經濟可能需要經歷比當前預期更深更長時間的衰退，通脹才會得到控制。他指，利率可能會在一段時間內保持高位，以確保下調利率不會造成經濟「V型反彈」，而是「L型衰退」，否則可能會引發新一輪通脹。

Zoltan Pozsar在報告中寫道，市場預期通脹很快就會見頂，央行將變得不那麼鷹派，但全球成本壓力居高不下的風險仍很高，難以實現這一預期。

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他表示，一場經濟戰爭破壞了近幾十年來俄羅斯與中國向美國和歐洲等已開發國家提供廉價商品和服務的管道。

他稱，通脹現在成為了一個結構性問題，而不是周期性問題。他指，現時俄烏戰爭和中國嚴格防疫措施，令供應中斷加劇。在這情況下，聯儲局可能需要提高利率至5％或6％，並且在該水平維持一段時間，令需求大幅下降，以跟上供應趨緊的局面。

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責任編輯：黃苑筠