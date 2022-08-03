牛池灣瓊山苑三房戶四個月劈價84萬　未補價316萬沽　呎價5766元

香港加息前夕，有意置業者情願靜觀其變，業主往往只能減價吸客，就連用家主導的居二市場亦見劈價成交。其中牛池灣居屋瓊山苑有三房單位於4個月內劈價84萬沽，減幅逾兩成。

富誠地產曾遠東說，瓊山苑A座高層1室，實用面積548平方呎，三房間隔，於四月放盤，當時叫價400萬元，其後於六月減至330萬元，及至近期再減14萬元，終以316萬元沽出，期內累減84萬元，實用呎價約5,766元。



曾遠東續指，由於屋苑樓齡約40年，已過房委會擔保年期，買家最多只能承造六成按揭，所需首期資金較多，但由於瓊山苑入場門檻低，而且環境清幽，故一直不乏上車客。

資料顯示，原業主於1991年9月以73萬元購入上址，持貨31年，現賬面獲利約243萬元，物業期內升值約3.3倍。

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