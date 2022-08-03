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【理財智慧】不少人考慮成立信托 一文了解入場門檻和好處

理財智慧 23:12 2022/08/03

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在以往，很多人都認為成立信托是「有錢人的專利」，但隨著不少人對於海外移民的需求增加，當知道信托有助稅務管理的情況下，希望更了解信托的運作和優勢，本文便會略作介紹何謂信托、成立信托的門檻和費用以及如何發揮其優勢。

同場加映:【青姐話】睇業績、聽消息 欠靈活、難搵食

成立信托
在香港提供信托服務的公司，均需要向公司注冊處申請信托或公司服務提供者的牌照，只有經有關當局核准，才可以在香港提供有關服務，現時共有725個牌照可以提供信托服務。現時大眾較易接觸而提供信托服務都是以銀行和信托公司為主，參考部分銀行的入場門檻，如果以流動資產計算的話，需要一百萬美元、非流動資產則要求三百萬美元以上；後者則按公司規模而定。

好處一: 債務隔絕
在開設信托後，委托人人可以將流動或非流動資產放在信托，變相由信托持有所有資產 ，情況與公司持有資產類似，即公司 (或信托) 是一個法人的身份。由於信托的獨立性，如果委托人日後有任何債務問題，信托資產也不受影響，可以達到債務隔絕的目標。

好處二:資產傳承

現時資產傳承而言，主要以遺囑或人壽保險的形式為高，好處是可以按其生前的意願傳承資產，避免出現分配問題。同樣地，信托也可以達到資產傳承的好處，資產可以按委托人意願繼續傳承，而信托內的資產與遺囑或保單不同，不可以作再投資。當當中最著名的例子便是已故藝人梅艷芳，她生前成立了一個信托，以分配她的遺產，但她的母親對此分配感到不公平，曾經多次入稟取得遺產或增加生活費，但都被法庭拒絕，可見信托可以達到傳承的目標。

好處三:資產保密

在成立信托後，所有的資產都會在信托的名下。現時的人對於自己的隱私愈來愈重視，不希望別人知道他們持有的資產，但信托的出現，對於追尋產業的持有人難度會增加，甚至需要經過訴訟才可能知道誰人持有人。因此為了達到資產保密的好處，均會考慮成立信托。

每年成本

成立信托也需要支付一定的成立費用，主要分為成立費用和每年管理費用。「成立費用」為公司向委托人一筆過收取的費用，用作成立信托的作用；「每年管理費」則為每年的營運開支，大多是以劃一收費的方式收取，但部分信托公司會提供投資建議，委托人也可以參考其建議，達成資產增值的目標。

當然由於成立信托每年都涉及一筆的管理費用，因此真的要成立的話，則要考慮自己是否有這個需求。同時，如何真的想更了解信托的詳情，可以向銀行或信托公司了解更好，是否適合自己的需要。如果有意了解更多，可以向有關銀行或公司查詢。

同場加映:【溫股知新】港股又破位 部署要諗計

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記者：陳佳恩

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