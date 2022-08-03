【搶人潮】年輕人重視同事關係　忌過多干預宜增加聯誼

▲ 飲食業管理層相信對於年輕人而言，工作時是否開心、同事之間的關係亦是關鍵。（資料圖片）

餐飲業面對人手短缺問題，特別是年青一代入行意欲不高，如何挽留人才成為重要議題。大多主題餐廳的員工以年輕一代為主，管理層相信對於年輕人而言，薪金雖然重要，但工作時是否開心、同事之間的關係亦是當中的一大關鍵。

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擁有兩間分店的雞翼主題餐廳Wingman，人手以年輕人為主。該企聯合創辦人羅卓升（Jack）指，一直亦有招聘困難。其中一間位於中環分店又對國際人才更渴求。但現時入境防疫措施嚴謹，令這批人手流失。

年青人喜歡Slasher模式

除此之外， Jack又透露年輕一代能否「做得長」亦是另一問題，「有些返一陣便走」，惟情況不算很嚴重。同時，現時店內的年輕一代大多是兼職員工，他估計原因是年輕人喜歡Slasher（斜槓族）的生活模式，全職工作的意欲不太高。Jack續指，雖然現時的大趨勢是減少工時，由工作6天、每天11小時，減至工作5天、每天10小時，但該企重新安排人手資源的難度高。

Jack認為，企業文化、員工工作是否開心亦是非常重要，「所以管理層會盡量培養員工，讓他們嘗試不同的崗位，增加曝光感；觀察員工有何想嘗試、有何強項。」

售賣牛角包的八月堂有13間分店，亦有一半員工是20至30歲。八月堂香港區總代理葉鉻滔表示，年輕員工的流失率比以往高，估計原因包括移民潮、員工追求Work-life balance。他續指：「人工是重要，但不是最重要，他們亦講求工作上有沒有發揮空間，是否做得開心。」而且求職者亦會想觀察公司背景，例如年輕求職者會較偏好年輕企業；且舉行聯誼活動，提供公事以外的維繫機會。

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記者：葉泳珊