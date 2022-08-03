【分析︱港股】佩洛西離台後股市仍未能安心？　投資界：地緣政治風險趨常態化　料港股最多僅見22500關

▲ 【分析︱港股】佩洛西離台股市仍未能安心？ 投資界：地緣政治風險趨常態化 料港股最多見22500關

美國眾議院議長佩洛西旋風式訪台令台海緊張局勢急速升，刺激中方的神經，也觸發股市震盪。佩洛西周三（3日）結束行程離台後，中方將於周四（4日）包圍全台灣進行軍事演訓行動作反制。投資界分析，佩洛西訪台事件只是是次地緣政治風險的「其中一系列」，中國與西方國家的磨擦出現常態化的勢頭，相信美國中期大選前，中美關係的事態發展將持續擾攘大市，料今季最多僅可反彈至22500關。

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料港股短綫持續低迷 直至台海局勢回穩

晉裕環球資產管理投資研究部投資組合經理兼高級投資分析師黃子燊表示，憂慮地緣政治風險將變成結構性問題，中國與美國，甚至其他國家的磨擦似乎有常態化的跡象，現時市場亦傳出英國下議院成員有意於11月或12月初訪問台灣。若地緣政治風險常態化，恐怕導致再港股估值再出現長期折讓。

他稱，相比業績，認為觀望地緣政治事件暫時仍較為重要。另外，亦要留意內地經濟，尤其是內房行業，因為仍未見明顯的好轉，而且行業對投資方面具影響力，內房局勢未回穩不利內地經濟復甦。

黃子燊料，港股短綫將持續低迷一段時間，直至中國軍事演習完結，台海局勢回穩，例如出現暫告一段落的訊號或標誌性的事件，帶動投資氣氛，否則難以吸引資金重新流入市場。但他也預期港股反彈空間有間，料到22000關遇阻。

美國中期大選前 地緣政治風險仍擾攘港股

東驥基金管理董事總經理龐寶林表示，佩洛西訪台事件的短暫影響已完，但這只是地緣政治風險的其中一個系列，認為美國希望將歐盟「拖落水」，以壯大聲勢，不排除未來更多其他國家的首相來訪，因為在利溢層面上，許多晶片巨頭均在中國附近，例如台灣有台穩電，對美國企業而言重要。他預期，美國中期大選前，中美關係的事態發展將持續困擾港股，這意味對港股的壓力仍大。

他也預期大市反彈有限，地緣政治壓力愈來愈重、加息周期未完、股市未完全消化經濟衰退險，拖累港股走勢，估計今季最多可彈至22500點水平。

建議投資應保守

龐寶林認為，市場焦點可能先重新轉向企業業績，若個別企業表現不如預期差，將刺激股價向上，加上大部份負面消息已出，前景變得更清晰。

投資上，黃子燊建議部署審慎，可以保持低倉位的配置，但相對會較看好電動車及火電轉綠色的概念股，料下半年基本面仍穩健。

龐寶林也看好電動車股，即使出現調整，認為該板塊為熊市中的牛市板塊，料走勢會一浪高於一浪。但他提醒，投資高息股要小心，宜選擇盈利可繼續向上、續增加派息，以及不進行過多資本投資的公司。

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記者：袁諾曦