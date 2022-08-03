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【電子消費券2022】恒地7商場8.12起推「夏日購物3倍Fun」　H·COINS會員累積消費千元可獲額外獎賞

Hot Talk 17:48 2022/08/03

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【電子消費券2022】恒地7商場8.12起推「夏日購物3倍Fun」　H·COINS會員累積消費千元可獲額外獎賞

第二階段5000元電子消費券將於8月7日發放，恒基地產 （00012） 旗下7大商場MCP CENTRAL & MCP DISCOVERY（新都城中心2期及3期）、MOSTown新港城中心、荃灣千色匯、元朗千色匯、沙田中心、沙田廣場、屯門時代廣場及利奧坊，將於由8月12日至10月31日推出「夏日購物3倍Fun」。H·COINS會員於活動期間每累積消費達1,000元，除賺取基本消費COINS，更可獲贈戲院禮券兼賺額外2,000 COINS。

H·COINS會員以任何支付方式，於恒基地產旗下七大商場超過1,000間零售或餐飲商戶完成消費，每次累積消費滿1,000元，即可獲得戲院禮券一張。戲院禮券的換領QR Code將由系統自動發放至合資格會員手機APP內的「我的錢包」，憑證上顯示的換領地點領取獎賞，包括MCP CENTRAL （新都城中心2期） L1會員專區或MOSTown新港城中心L3會員專區。每位會員於推廣期內最多可以換取戲院禮券2次。名額6,000位，送完即止。
 
除電影禮券，合資格的會員更可額外獲得2,000 COINS，額外COINS獎賞同樣會由系統自動發放至合資格會員帳戶內。每位會員於推廣期內最多可獲額外2,000 COINS獎賞2次。
 
H·COINS會員每消費1元即可兌換1 COIN，加上第二重賞的額外2,000 COINS獎賞，每位合資格的會員每累積消費1000元即起碼賺得3,000 COINS。

更多1萬元電子消費券消息    

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【石Sir一周前瞻及異動股】萬洲國際、吉利汽車、浙江世寶

編輯：陳韻妍

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