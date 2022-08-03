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俄企趁百事撤出 欲佔國内飲品市場半壁江山

環球社會熱點 18:10 2022/08/03

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百事和可口可樂早前因俄烏戰爭，相繼撤出俄羅斯市場。俄羅斯有本地飲品品牌就積極拓展業務，希望填補外企撤出後的空白，更希望趁機佔據俄羅斯非酒精市場的一半份額。

【烏克蘭戰爭】俄批美直接參戰 有份協調烏空襲 【下一頁】

俄羅斯飲品商Chernogolovka早於1998年起家，主要生産小食、樽裝水、檸檬水和能量飲品。

不過俄羅斯因戰爭遭到西方制裁，包括麥當勞（McDonald's）、可口可樂（Coca Cola）、百事（Pepsi）及星巴克（Starbucks）等西方企業都相繼大規模撤離。

雖然可口可樂和百事生産的汽水仍在俄羅斯有售，不過庫存已逐漸消耗，本地企業意外收穫龐大商機。

根據Statista的數據，俄羅斯國内非酒精飲品市場收入達88億美元（約686.4億港元）。隨著可口可樂等飲品業龍頭撤離俄羅斯，不少本地企業都急於填補市場空白的份額。

Chernogolovka今年5月起生産可樂飲品，目標是要佔據國内汽水市場的一半份額。公司表明希望也努力爭取成為俄羅斯飲品業龍頭，今年業務已經增逾一倍，預計兩年内可佔據3成市場份額，遠多於去年底的8.5%。
消費調查機構NielsenIQ指出，Chernogolovka與競爭對手Ochakovo推出的可樂，今年上半年在同類產品的銷售份額升至5%。

俄羅斯加強愛國教育 7歲起灌輸俄價值 【下一頁】

Chernogolovka為滿足預期需求增長，耗資超過30億盧布（約3.9億港元）建設一個面積4萬平方米的工廠，首階段料於明年3月完工。

Chernogolovka更於今年4月起向俄羅斯的Burger King及肯德基供應汽水。而麥當勞把在俄業務售予當地企業「Sistema PBO」經營，餐廳改名為「Vkusno & tochka 」。

Vkusno & tochka預計之前剩下的可樂庫存即將耗盡，正物色新的飲品供應商。

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責任編輯：鄭錦玲

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