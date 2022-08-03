【理財智慧】年輕人避免成為月光族 一文了解25%儲蓄法

在剛過去的動漫節，不少商家在受訪時都表示銷情較以往好，主要的原因是較寬鬆的防疫政策，有助增加人流，帶來旺丁和旺財的效果。參考新聞都知道入場的人士都以年輕人為主，他們大多都願意為了購買心頭好，花費數千元用於購物。本文將會介紹針對年輕人儲蓄的「25%儲蓄法」。

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不知不覺消費

隨著現時推出的娛樂產品日新月異，其實愈來愈多人不知不覺間都每月「硬掘」數百至千多元的月費支出，一年花費可能超過一萬元，例如幾個串流平台( Disney Plus, Netflix) 、播歌平台 (Spotify,KKBOX)、遊戲機的月費支出(PlayStation Plus, Xbox Game Pass)，甚至球賽的月費等，變相每月的收入都固定被侵蝕，但這些支出是不易被留意。

電子消費

相對於以往，現時申請信用卡的門檻愈來愈低，擁有一張大專學生證，甚至無需任何收入證明便可以申請一張幾萬元信貸額的信用卡。現時，不少銀行或信用卡都提供分期低息貸款，以致即使「駛大咗」都可以慢慢還款。參考去年由中銀消費金融聯合時代數據發表的《當代青年消費報告》顯示，在內地近半90後有欠債，僅13.4%沒有欠債，可見年輕人欠債已經成為一個趨勢。因此如何在減少欠債外也要學懂如何儲蓄。

奢侈品消費

參考貝恩諮詢報告亦發現，2020年1月到10月期間，「95後」在奢侈品消費增了加300-400%。隨著科技發展，「機不離手」已經成為一個新常態，但有時卻衍生同輩間攀比心態，身邊都有不少朋友會買限量版球鞋、每年都會Trade-in換新型號手機，變相不知不覺增加了自己不必要的消費。

25%儲蓄法

這個是由美國金融專家Kimmie Greene建議年輕人的儲蓄方法，提出年輕人應該將月薪的1/4即25%儲起，隨著累積一定的工作經驗，在30歲可以儲起當時年薪總和、35歲達2倍、65歲時達到8倍，以致退休後可以達成財務自由，有一筆固定的退休金。同時也要善用儲蓄進行投資，以抵抗每年3%左右的通脹，甚至透過複利息為自己達成資產增值的目標。

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記者：陳佳恩