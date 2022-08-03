【大灣區】瑞銀：大灣區人口流動較疫情前大減逾7成　流動性回歸有助區內迅速復甦

▲ 瑞銀指大灣區人口流動較疫情前大減逾7成，惟流動性回歸將有助區內迅速復甦。

瑞銀投資總監亞太區辦公室就大灣區發展發表報告，指與疫情前比較，大灣區對內以及大灣區各區之間的人口流動，分別大減74%及77%。不過瑞銀認為，即使封關暫時妨礙大灣區連繫性，其長期發展不受影響，隨著流動性回歸，區內將錄得迅速復蘇。

瑞銀認為，更強連繫與更具效率之勞動力，將支持區內科技、金融、物流及醫療護理行業未來發展。當中，透過不同互聯互通進行的持續金融融合，將利好包括銀行、交易所及券商在內的大灣區金融業。

整個大灣區中，瑞銀指香港的關鍵強項為金融、法律與商業服務，以及教育。本港可在當中扮演金融及專業服務中心，以及創新與科技樞紐。

瑞銀又預期，以下股份將受惠大灣區發展

瑞銀大灣區發展受惠股

友邦 （01299）

行業：金融

海螺水泥 （00914）

行業：基本資源

中銀香港 （02388）

行業：金融

銀娛 （00027）

行業：非必需消費品

恒生 （00011）

行業：金融

港交所 （00388）

行業：金融

滙豐 （00005）

行業：金融

嘉里物流 （00636）

行業：工業

新世界發展 （00017）

行業：房地產

騰訊 （00700）

行業：通訊服務

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責任編輯：余倩敏