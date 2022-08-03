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【手機市場】手機產量過剩　全球第二季智能手機出貨量按年跌8.7%

科技 19:04 2022/08/03

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據IDC最近發表的數據顯示，2022年第二季（2Q22）全球智能手機出貨量年按年下跌8.7%，而第二季的出貨量降至2.86億部，比預期減少3.5%。

隨著產能及生產提升，全球智能手機供應逐漸穩定。據IDC最近發表的數據顯示，2022年第二季（2Q22）全球智能手機出貨量年按年下跌8.7%，而第二季的出貨量降至2.86億部，比預期減少3.5%。

【解鎖喜好】手機解鎖方式多  調查：側面指紋解鎖最受歡迎

IDC全球研究總監Nabila Popal表示，今年初手機市場面臨供應不足的情況，但目前已變成需求減少。 雖然隨著產能提升，令手機供應得到改善，但通貨膨脹及經濟不確定性已經嚴重影響消費者的支出，導致所有地區的手機庫存正在增加。他又指，有製造商已經削減今年餘下時間的訂單，其中中國供應商的削減幅度最大。

【三星手機】 三星S23 Ultra料明年推出 相機規格細節曝光

從地區角度分析，第二季手機需求衰退幅度最大的是中歐和東歐（CEE）。由於俄烏戰爭持續，令兩地的手機需求年增長減少36.5%。然而，從數量的角度來看，中東歐只佔全球出貨量的6%；而全球出貨量的最大跌幅來自中國，按年減少14.3%。亞太地區（不包括日本和中國）佔全球總出貨量的近一半，在第二季也下跌2.2%。

【WhatsApp】WhatsApp測試版又一新功能曝光 群組管理員可刪除任何訊息 

責任編輯：廖淑瑩

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