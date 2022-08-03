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【TWTR】Twitter據報試圖搜尋馬斯克破壞融資計劃的證據　冀強制其完成收購

股市 17:32 2022/08/03

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【TWTR】Twitter據報試圖搜尋馬斯克破壞融資計劃的證據　冀強制其完成收購

路透社報道，Twitter（美：TWTR）企圖搜尋Tesla（美：TSLA）行政總裁馬斯克（Elon Musk）推翻收購Twitter交易的動機，以及馬斯克試圖破壞收購Twitter涉及融資計劃的證據。

報道引述美國特拉華州法院的文件顯示，Twitter於過去兩日發出多張民事傳票，對象包括摩根士丹利等多間跨國銀行、收購交易的共同投資者Brookfield Asset Management及馬斯克的顧問，以取得與交易有關的文件和通訊記錄，並要求披露交易對Tesla股價的影響。

Twitter︰第二季招聘速度明顯放緩　如期於9月召開股東會表決馬斯克收購計劃【下一頁】

報道又稱，Twitter希望知悉借款人、投資者及顧問於馬斯克簽訂收購協議後，其行為的評價。Twitter懷疑，馬斯克在背後有意摧毀所有事情。

Twitter早前正式起訴馬斯克，期望強制他完成價值440億美元（約3432億港元）的收購交易。

相關文章：【財富500強】沃爾瑪連續9年財富世界500強居首　中國企業數目稱冠、惟3指標遜美國（附十大排名）

相關文章：【TWTR】Twitter上季虧損擴3倍至2.7億美元　收入倒退歸咎馬斯克

【石Sir一周前瞻及異動股】萬洲國際、吉利汽車、浙江世寶

編輯：陳韻妍

美股 路透社 收購 馬斯克 Twitter（美：TWTR） Tesla Twitter
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