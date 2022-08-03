▲ 【TWTR】Twitter據報試圖搜尋馬斯克破壞融資計劃的證據 冀強制其完成收購

路透社報道，Twitter（美：TWTR）企圖搜尋Tesla（美：TSLA）行政總裁馬斯克（Elon Musk）推翻收購Twitter交易的動機，以及馬斯克試圖破壞收購Twitter涉及融資計劃的證據。

報道引述美國特拉華州法院的文件顯示，Twitter於過去兩日發出多張民事傳票，對象包括摩根士丹利等多間跨國銀行、收購交易的共同投資者Brookfield Asset Management及馬斯克的顧問，以取得與交易有關的文件和通訊記錄，並要求披露交易對Tesla股價的影響。

報道又稱，Twitter希望知悉借款人、投資者及顧問於馬斯克簽訂收購協議後，其行為的評價。Twitter懷疑，馬斯克在背後有意摧毀所有事情。

Twitter早前正式起訴馬斯克，期望強制他完成價值440億美元（約3432億港元）的收購交易。

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編輯：陳韻妍