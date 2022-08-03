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【香港競爭力】香港外派員工待遇跌至全球第8　ECA：即使香港通關、回流人數難即時恢復至疫情前

Hot Talk 18:07 2022/08/03

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【香港競爭力】香港外派員工薪酬福利跌至全球第8位　薪酬增長為4.5%低於平均

ECA發表2021年度「我的外派薪酬市場調查」結果，指香港在全球外派員工薪酬福利排名中從2020年第5位跌至第8位，在亞洲地區被南韓超前。另外，駐香港外派員工的整體薪酬組合（包括薪酬、福利及稅項）去年輕微上升3,800美元至283,000美元，升幅為全亞洲地區中最低。

ECA International亞洲區域總監關禮廉表示，駐香港外派員工薪酬增長相對較低，2021年薪酬增長為4.5%，而地區平均增長為9%。另外，外派員工薪酬福利組合較去年升1.4%，增長為亞太區內第2低，但當中福利價值沒有改變。亞太區內增長最低為緬甸，較去年升0.9%。

他又指，駐香港外派員工的福利成本按年持續下跌，尤其是本地住宿成本減少，抵銷薪酬增幅對整體成本的影響，對僱主而言是一件好事。

香港嚴格出入境限制人員流動，關禮廉指，香港的隔離管制措施時間愈長，其國際吸引力會愈少。即使香港最後通關，定必有很多員工回流到香港，但他不認為回流人數會恢復到疫情前水平，因為早前有些轉到於新加坡工作的員工已於當地租下公寓或房子，未必可以立即回到香港工作，也要視乎開關後外派員工有沒有往返次數限制、當時航班和人手是否足夠等因素。

日本、印度、中國外派人員待遇最佳

調查結果指，大部分亞太區地方於2021年的外派員工現金薪酬以美元計算平均增長為9%，而整體薪酬福利組合則平均增長為10%。但由於增長率仍然低於其他地區，因此許多地區的排名仍然下跌，包括新加坡、日本、台灣、泰國和越南等。

在亞太地區的整體薪酬組合排行中，中國緊隨日本和印度排名第3位，關禮廉指，雖然中國的排名保持不變，但以美元計算，其2021年外派員工的現金薪酬較去年增加了11%。這是由於受人民幣相對強勢的影響，但也部分歸因於其去年實施清零政策，內地企業需支付更高的薪酬以吸引及留住外派員工。

是次ECA「我的外派薪酬市場調查」於2021年第3季進行，以薪酬計算方法、津貼、福利（包括如住房、國際學校、交通用車等）及稅務等資訊分析外派員工的薪酬水平。

【石Sir一周前瞻及異動股】萬洲國際、吉利汽車、浙江世寶

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實習記者：張巧怡

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