▲ 【MIRROR演唱會】摩通：MIRROR演唱會事故對電盈基本面無實質影響 活動業務僅佔去年營收0.5%

MIRROR紅館演唱會上周四（28日）發生嚴重意外，其後電訊盈科PCCW （00008） 旗下主辦方Makerville宣布取消餘下8場MIRROR演唱會兼回水，摩通其後發表報告指，取消MIRROR演唱會不會對電訊盈科基本面產生重大影響，因為藝人及活動業務僅佔電訊盈科去年總收入的不到 0.5%。

MIRROR紅館演唱會上周發生嚴重事故，演唱會表現期間一個巨大屏幕在表演中途墜落，導致兩名舞蹈員受傷，其中李啟言（阿Mo）傷勢嚴重仍留醫。其後電訊盈科宣布餘下MIRROR演唱會場次取消，港府已下令調查事件，並檢討安全措施，以確保表演者受到保護。

摩通：取消MIRROR演唱會不利ViuTV活動業務 但不會有重大影響

摩通認為MIRROR事故對電訊盈科基本面沒有實質影響，MIRROR是電訊盈科 ViuTV 業務旗下的男團，而ViuTV 收入在2019至2021年間，錄得 77% 的強勁收入複合年均增長率。

該行解釋這主要得益於1）其吸引人的電視劇和真人秀節目推動廣告收入及2）由於MIRROR和其他藝人越來越受歡迎，藝人管理和活動收入推動非廣告業務增長。

摩通預計媒體業務利潤率將繼續擴大 料電訊盈科股息率可達9厘

摩通預計取消MIRROR演唱會將對ViuTV 的活動業務產生負面影響，但不太可能對電訊盈科的基本面產生重大影響，因為活動業務僅佔電訊盈科 2021 年總營收不到 0.5%。

摩通又稱，ViuTV 在2021年下半年EBITDA扭虧為盈，預計得益於穩健的收入勢頭，未來幾年利潤率將繼續擴大。大摩預計，電訊盈科或在 2021 年至 2023 年期間實現9厘股息率及派息水平將錄3%複合年均增長率。

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編輯：李哲毅