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拜登連續4日檢測陽性咳嗽復發 主診醫生不受訪引爭議

環球社會熱點 18:00 2022/08/03

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美國總統拜登再度確診新冠肺炎，檢測結果連續4日呈陽性。主診醫生周二（2日）表示拜登再次出現輕微咳嗽，但一直不現身受訪，引起記者批評白宮在處理拜登健康問題上欠缺透明度。拜登同日發表視像演説時精神不俗，但聲線明顯沙啞。

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79歲的拜登（Joe Biden）上月底服完為期5日的輝瑞口服抗病毒藥物Paxlovid療程後，上周三（6月27日）才解除隔離康復。拜登上周六（6月30日）復陽，需要恢復隔離。

白宮醫生Kevin O'Connor周二發表備忘錄，指拜登檢測結果已連續第4日呈陽性。O'Connor指拜登雖然有出現輕微咳嗽，但並無發燒，精神很好，血壓及脈搏等完全正常。團隊會繼續監察拜登身體情況。

拜登同日與電腦芯片有關活動上發表視像講話，他臉色紅潤且對答如流，但聲音明顯低沉而沙啞。

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以往白宮醫生都會親自接受記者提問，回答關於總統的健康情況。但自從拜登上任後，白宮一改慣常做法，O'Connor僅透過備忘錄披露拜登健康狀況。

《National Journal》記者George Condon曾採訪過10位前美國總統，批評目前的總統健康狀況資訊透明度為50年以來新低。

白宮新聞秘書皮埃爾（Karine Jean-Pierre）上周透露拜登有非常輕微的新冠症狀，未有具體描述其健康狀況。

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責任編輯：郭麗明

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