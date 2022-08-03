【分析｜內房危機】法外貿銀行：內地逾期住房按揭貸款或達2.3萬億　料今年房屋銷售額或下跌三成

▲ 法外貿銀行：內地逾期住房按揭貸款或達2.3萬億 料今年房屋銷售額或下跌三成

繼恒大集團 （03333） 債務危機後，內地房地產行業風波不斷，法國外貿銀行發表報告指，因監管收緊以及疫情影響，導致內房企業的資金鏈斷裂，根據公開數據，開發商停工項目涉及至少82.1萬戶，若按照最壞情況估算，若所有爛尾項目的業主都決定停貸，料涉及逾期的住房按揭貸款將會達到2.3萬億元，占中國抵押貸款總額的6%。

亞太區首席經濟學家艾西亞（Alicia Garcia Herrero）表示，由於市場情緒低迷，房價增長放緩，預計今年房屋銷售額下降幅度可能達30%，由上游材料至下游家電的供應鏈都是潛在的受害者。

艾西亞指，房地產在內地家庭財富體系中佔比高達59%，是次停貸風波的癥結在於購房者對開發商失去信心，同時亦解開了中國金融穩定性風險的冰山一角，只有中國政府採取強而有力的措施重建消費者信心，才可能令浮現的冰山重新沉入水中，否則帶來的影響是系統性風險加劇，以及加劇中國經濟的下行壓力。

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記者：梁安琪