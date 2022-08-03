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【薪酬福利】調查：駐港外派員工薪酬組合升1%　全亞洲升幅最低

商業 17:09 2022/08/03

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駐香港外派員工的整體薪酬組合按年輕微上升3,800美元（約2.98萬港元）。（資料圖片）

人力資源管理顧問機構ECA International發表最新年度「我的外派薪酬市場調查」結果，發現駐香港外派員工的整體薪酬組合按年輕微上升3,800美元（約2.98萬港元）至283,000 美元（約222萬港元），升幅為全亞洲地區中最低。全球排名由第三位，跌至第八位。

【搶人潮】疫情加劇飲食業缺人潮　年輕從業員轉行至三行、泥水

外派員工的整體薪酬組合，通常涵蓋現金報酬、福利 （包括如住房、國際學校、交通用車等），以及稅務三部分。為協助企業對其外派員工實際薪酬進行市場基準比較，ECA每年的「我的外派薪酬市場調查」全面分析全球外派員工的薪酬水平，涵蓋福利、津貼、薪酬計算方法及稅務處理等資訊。

ECA International亞洲區域總監關禮廉表示：「駐香港外派員工的整體薪酬福利組合在新冠疫情爆發初期錄得下跌後，於 2021年略有回升，現金薪酬以美元計算增長了4.5%，但這仍然低於日本和新加坡等其他亞洲經濟體以美元計算的增長率。此外，與2020年一樣，駐香港外派員工的福利成本持續下跌，尤其是本地住宿成本的下降，抵銷了現金薪酬的增幅對整體成本的影響。」

在其他大部分亞太區地方，2021年的外派員工現金薪酬以美元計算平均增長了9%，而整體薪酬福利組合則平均增長了10%。儘管亞太區的現金薪酬以及整體薪酬福利組合增長率相對較高，但許多國家的排名也與香港及新加坡一樣錄得下跌，其中包括日本、台灣、泰國和越南等。

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責任編輯：葉泳珊

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