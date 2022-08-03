【創科獎項】首屆「HKMA/ HKT 環球創新獎」成立　配合國家「十四五」規劃　

▲ 香港管理專業協會隆重宣佈成立首屆 2022／23 年度「HKMA/ HKT 環球創新獎」。（香港管理專業協會圖片）

為配合國家「十四五」規劃發展香港成為國際創科中心，並慶祝香港特別行政區成立 25週年，香港管理專業協會隆重宣佈成立首屆 2022／23 年度「HKMA/ HKT 環球創新獎」。

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獎項目標是嘉許各行各業、不同界別的機構在創新領域的傑出成就。為企業、機構、專業人員和創新人材提供平台，促進意見交流，分享成功經驗及最佳實踐，以解決企業、經濟、環境與社會的迫切問題。並在香港、區內及全球推動創新，鼓勵各界開展具有正面、長遠及持久影響力的解決方案。

獎項鼓勵任何具備創新產品、服務、技術、實踐、流程等的機構參與，亦歡迎任何來自香港、大灣區、中國內地或海外的機構參賽。

合乎參賽資格的私營及上市機構、商會及專業團體、政府政策局／部門、公共機構、非政府組織、非牟利機構及社會目的組織，可個別提交參賽計劃或與合作夥伴聯合提交，各參賽單位提交的參賽計劃數量不限。參賽計劃以創新項目／措施／解決方案／營運模式為基礎，並展示其持續成果、效益和影響。

獎項的截止報名日期為2022年12月1日，詳情可瀏覽官方網站。

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責任編輯：李智美