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從13萬億美元的Web5中掘金

Hot Talk 11:00 2022/08/04

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由第二代互聯網（Web 2）到現在流行的第三代互聯網（Web 3），甚至我方已經要開始Web 5了，相信還有不少人還未清楚了解甚麼是Web 2、Web 3，亦可能從來未聽過以上的名稱。現在簡略介紹：

Web 2：提供訊息又可以互動，各類的社交媒體（Social Media）平台。
Web 3：去中心化（Decentralize）的區塊鏈（Blockchain）、NFT（非同質化代幣）、DOT（TM）（數碼擁有權代幣）、元宇宙（Metaverse）等，更安全和私隱度高、擴展性更高。
Web 5：簡單來說就是Web 2 + 3吧。

Web 2已成熟透了，Web 3世界亦不斷增長，各潮流消費品牌都開始進駐不同元宇宙平台，誰會跑出還是未知知數，而根據主要投資銀行，例如高盛、摩根士丹利和花旗銀行的數據，2021 年元宙宇市場規模已達 40至600億美元；預計2030 年，將高達8萬至13萬億美元。

怎樣運用好Web 5？怎樣可以從上述得益？相信很多知名的科技公司已經蓄勢待發；然而我方各方面的專長，包括：DOT（TM）技術——利用區塊鏈NFT技術，加入法律文件列明使用權、擁有權等實體或虛擬物品；3D裸眼屏幕技術、人工智能技術、虛擬銀包通訊app等等，都讓我們全面進入Web 5世界，為各行業提供一站式Web 5服務。下次跟大家談一談DOT（TM），怎應用於現實世界和虛擬世界。

==================

作者簡介：李應樵博士，Web 5應用技術集團XBE主席兼創辦人、藝術和收藏品行業DOT（TM）公司Coinllectibles董事、媒體和娛樂行業的DOT公司Marvion董事。

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欄名 : 科創前瞻

科技產品 NFT 元宇宙 Meta 區塊鏈 李應樵 人工智能
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