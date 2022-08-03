【異動股】傳華府禁止出口晶片開發必需軟件 中芯全日炒上近半成

外電引述美國科技新聞網站Protocol的報道指，美國華府計劃禁止出口半導體開發必需的特定類型設計軟件，限制中國獲取先進晶片設計軟件。報道稱，白宮將要求商務部發布新規則，禁止出口開發先進全環繞柵極(Gate All Around）晶片所需設計軟件。憧憬晶片加快國產化，晶片股今日造好，中芯國際(00981)全日收報16.18元上升4.1%，華虹半導體(01347)收報23.2元上升2.3%。

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消息指，美國管理和預算辦公室正在審查這一限制措施，預計將在未來幾周內實施。目標是禁止向開發人工智能應用的中國公司出售此類設計工具。

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另外高盛發表報告，將中芯國際的評級從「買入」下調至「中性」，主要由於行業的下行周期以及對智能手機和消費電子產品的需求放緩，近期利潤增長緩慢。該行將其目標價由24元下調15.8％至20.2元。該行指，中芯國際在功率半導體和汽車領域的敞口有限，而該兩個行業在行業低迷時期將獲得更強勁的增長，且具有相對彈性。該行預計，中芯的產能利用率將從今年第一季至第三季的高於90％放緩至今年第四季至明年第二季的80至85％。

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