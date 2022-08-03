▲ 【財富500強】5家內房登世界500強、恒大融創跌出榜單 阿里京東騰訊小米排名新高

《財富》雜誌發表2022年的世界500強企業排行榜，大中華企業上榜數目續居各國之首，不過去年起內地以「三條紅綫」管理內地房地產企業風險，並加強互聯網企業監管力度，但對內房、科網企業的收入影響不一，兩大重債內房民企恒大 （03333） 、融創中國 （01918） 齊跌出500強，兩家公司在2021年世界500強榜單分別排122和364位，當中恒大更是所有內房企業中排名最高。

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不過，其他內房去年銷售數字未受大影響，令今年榜單上中國房地產企業一共只有5家，比上年僅少了3家。相比前一年，這些房地產公司平均營業收入升15%，達到678.8億美元，但是平均利潤下降，減少到28.7億美元。

恒大和融創以外，去年排名470的華潤置地都跌出榜單。今年，在世界500強的內房企業，包括綠地（125位）、碧桂園（138位）、萬科（178位）、保利（181位）、龍湖（456位）。

互聯網企業只有6家 阿里京東騰訊小米排名上升

由於榜單設計以收入為指標，高市值但收入較少的互聯網企業排名一般不及傳統金融或資源行業，500強之中，今年上榜的被分類為互聯網公司共有6家，分別是亞馬遜、Alphabet、Meta、京東集團、阿里巴巴、騰訊控股。該榜單未視蘋果、小米等為互聯網公司。

京東、阿里巴巴、騰訊和小米，在今年榜單的排名均有上升，分別位列第46位、第55位、第121位和第 266位 ，皆為名次最高的一年。

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編輯：麥德銘