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【財富500強】5家內房登世界500強、恒大融創跌出榜單　阿里京東騰訊小米排名新高

Hot Talk 17:15 2022/08/03

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【財富500強】5家內房登世界500強、恒大融創跌出榜單　阿里京東騰訊小米排名新高

《財富》雜誌發表2022年的世界500強企業排行榜，大中華企業上榜數目續居各國之首，不過去年起內地以「三條紅綫」管理內地房地產企業風險，並加強互聯網企業監管力度，但對內房、科網企業的收入影響不一，兩大重債內房民企恒大 （03333） 、融創中國 （01918） 齊跌出500強，兩家公司在2021年世界500強榜單分別排122和364位，當中恒大更是所有內房企業中排名最高。

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不過，其他內房去年銷售數字未受大影響，令今年榜單上中國房地產企業一共只有5家，比上年僅少了3家。相比前一年，這些房地產公司平均營業收入升15%，達到678.8億美元，但是平均利潤下降，減少到28.7億美元。

恒大和融創以外，去年排名470的華潤置地都跌出榜單。今年，在世界500強的內房企業，包括綠地（125位）、碧桂園（138位）、萬科（178位）、保利（181位）、龍湖（456位）。

沃爾瑪連續9年財富500強稱冠 中國企業數目最多、惟3指標遜美國，十大排名可見【下一頁】

互聯網企業只有6家　阿里京東騰訊小米排名上升

由於榜單設計以收入為指標，高市值但收入較少的互聯網企業排名一般不及傳統金融或資源行業，500強之中，今年上榜的被分類為互聯網公司共有6家，分別是亞馬遜、Alphabet、Meta、京東集團、阿里巴巴、騰訊控股。該榜單未視蘋果、小米等為互聯網公司。

京東、阿里巴巴、騰訊和小米，在今年榜單的排名均有上升，分別位列第46位、第55位、第121位和第266位，皆為名次最高的一年。

【石Sir一周前瞻及異動股】萬洲國際、吉利汽車、浙江世寶

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編輯：麥德銘

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港股 地產公司 阿里巴巴－SW（09988） 騰訊控股（00700） 小米集團－W（01810） 京東集團—SW（09618） 碧桂園（02007） 龍湖集團（00960） 中國恒大（03333） 融創中國（01918）
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