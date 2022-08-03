美國男想用打火機燒死蜘蛛 反搞出大頭佛引發山火

美國多地天氣炎熱乾燥，火災風險大增。但美國猶他州周一（1日）卻發生一場非常荒誕的火災，一名男子試圖利用打火機燒死蜘蛛時，竟然意外引發火災。美國猶他州警方已拘捕疑犯，並指在其隨身行李中發現吸毒工具。

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猶他州（Utah）史普林維爾市（Springville）與普若佛市（Provo）交界地區周一下午發生火災，燒毀60英畝（約24.3公頃）土地，附近多區消防員出動救火。《鹽湖城論壇報》（Salt Lake Tribune）報道指，火災並未造成任何建築物損毀，亦無需疏散人群。

猶他州警方表示，火災起因是一名男子試圖利用打火機燒死蜘蛛，男子已被拘捕並將會被控火災相關罪行，但未知他想用打火機燒蜘蛛背後有何動機。

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警方亦透露男子隨身背囊内藏有大麻及吸毒工具。猶他州共和黨籍州長考克斯（Spencer Cox）趁機在社交平台Twitter上告誡青少年不要吸毒，亦不要在天氣乾燥時用火燒蜘蛛。

有報道指，男子將被控藏毒（drug possession）及魯莽縱火（reckless burning）的罪名。

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責任編輯：李俊儀