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【月供股票】富途客戶人均月供約2900元　最活躍年齡層為80後

Hot Talk 16:44 2022/08/03

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富途月供股票客戶人均月供約2900元，並以80後最為活躍。

富途7月起推出月供股票功能，人均月供金額約2900港元，並以80後最為活躍，而最年輕的月供投資者為19歲。

富途指出，參與其月供儲蓄計劃方案的投資者遍布各個年齡層，橫跨00後至70後或以上年齡組別，當中以80後最為踴躍佔35%，對比70後或以上年齡組別（31%）及90後（32%）分別高出4及3個百分點。

以人均月供金額計算，平均每人每月供款近2900港元，且年齡愈高供款愈多，當中70後或以上年齡組別投資者平均月供逾3700港元。

另外，由即日起至2022年8月31日，投資者成功在富途開戶存入指定資金，並於其後60日維持每日日均資產1000港元或以上，可獲取600港元現金券。只要用戶半年內完成月供計劃，並每月供款至少1000港元，可進一步領取額外400港元現金券。

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責任編輯：余倩敏

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