【有相睇】嘉峰臺放盤8個月　壞消息不繼湧現　西南靚則三房單位無奈劈價57萬沽

樓市不繼傳來壞消息，而居屋樓價亦隨大市回落。富誠地產駱承德說，牛池灣嘉峰臺3座中層F室，實用面積590平方呎，三房間隔，座向西南、西北，去年12月底放盤，原叫價660萬元（綠表）放盤，但市場不繼有壞消息，所以下調叫價，終減價57萬元，以603萬元（綠表）易手，實用呎價約10,220元。

代理透露，買家為綠表家庭。從代理提供的相片可見，單位裝修企理，外望樓景為主。

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資料顯示，原業主於2007年5月以167萬元（綠表）購入上址，持貨15年，現賬面獲利約436萬元，物業期內升值近2.6倍。

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