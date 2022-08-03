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【業績│長和系】長建上半年純利增46%至44億元　中期息升1.4%至7角

股市 16:37 2022/08/03

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【長和系業績】長建上半年純利增46%至44億元　中期息升1.4%至7角

長江基建 （01038） 上半年純利按年增長46%至44.09億元，主要歸因於英國業務於去年同期受到非現金遞延稅項相關支出之負面影響。長建中期息增加1.4%至0.7元。集團於不同市場及各業務範疇的經營溢利以當地貨幣計算，錄得6%增長。

港燈半年盈利升2%至8.94億元　中期股息維持15.94仙【下一頁】

英國業務溢利貢獻為16.79億元，升219%，增幅主要由於一筆非現金遞延稅項相關支出於去年同期入賬。長建指，英國業務表現理想，主要基於受到規管制度保障，而與通脹掛鈎的調整機制，惠及受規管資產基礎。澳洲業務溢利貢獻10.04億元，較去年同期增加9%。

歐洲大陸業務之溢利貢獻減少3%至4.29億元，有關跌幅乃因匯率轉弱所致。若以當地貨幣計算，則溢利貢獻升5%。加拿大業務溢利貢獻升23%至3.06億元。長建上半年來自營運的現金流為42億元，與去年同期相若。

李澤鉅：受規管業務的收益及資產基礎能抵禦通脹

主席李澤鉅指，環球經濟持續反覆及充斥不明朗因素，當中通脹壓力及地緣政治緊張局勢帶來重大挑戰，儘管營商環境充滿壓力，但集團旗下受規管業務的收益及資產基礎能抵禦通脹，而於通脹高企環境下，實質受規管回報率在適當調整後得到保障。

李澤鉅稱，集團冀能透過新投資項目及收購壯大業務，並在拓展至不同行業及擴大營運版圖之餘，為旗下業務組合創造更大協同效益。

【石Sir一周前瞻及異動股】萬洲國際、吉利汽車、浙江世寶

相關文章：【業績｜長和系】電能半年盈利升14%至28.71億元　中期股息維持0.78元

相關文章：【長和系】李澤鉅獲意大利授予「意大利之星最高將領勳章」　李嘉誠也曾獲意大利政府授勳

編輯：陳韻妍

港股 業績公布 長江基建集團（01038） 純利
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