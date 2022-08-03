【香港餐飲業】本港上季食肆收益220億元按年跌5.5%　政府：社交放寬消費券有提振

▲ 政府公布2022年第2季食肆收益及購貨額統計按年下跌5.5%，比首季跌幅有改善。（資料圖片）

受第五波疫情爆發拖累，本港飲食業首季表現疫弱，至4月重開堂食及派發消費劵有一定助力，政府統計處公布2022年第2季食肆收益價值臨時估計為220億元，按年下跌5.5%；食肆購貨總額的臨時估計為74億元，按年下跌2.3%。

【搶人潮】有飲食集團加薪15%仍難請人 黃傑龍：僅僅出份人工不足夠

政府發言人表示，受惠於本地疫情大致緩和、社交距離措施繼而逐步放寬及消費券計劃的提振作用，食肆業務在2022年第2季顯著改善。經季節性調整後，食肆總收益價值較上一季的低位強勁反彈51.0%，按年跌幅也大幅收窄至5.5%。

發言人指政府即將發放的第二輪消費券將有助支持消費需求。然而食肆業務亦視乎本地疫情發展，以及金融狀況收緊對市民消費能力和氣氛的影響。

按食肆類別分析，第二季與去年同期比較，中式餐館的總收益以價值計及數量計分別下跌7.4%及10.5%。非中式餐館的總收益以價值計及數量計分別下跌5.8%及9.1%。快餐店的總收益以價值計及數量計分別下跌2.4%及5.4%。酒吧的總收益以價值計及數量計分別下跌14.9%及17.0%。至於雜類飲食場所，其總收益以價值計及數量計則分別下跌2.8%及6.0%。

2022年第2季與上季比較，經季節性調整的食肆總收益的臨時估計以價值計及數量計分別上升51.0%及52.5%。2022年上半年與2021年同期比較，食肆總收益以價值計及數量計分別下跌13.6%及16.4%。

按月份分析，2022年4月、5月及6月與上年相同月份比較，食肆總收益價值的臨時估計分別下跌15.2%、1.3%及0.7%。扣除價格變動的影響後，與上年相同月份比較，2022年4月、5月及6月的食肆總收益以數量計的臨時估計分別下跌17.9%、4.6%及4.0%。

【搶人潮】疫情加劇飲食業缺人潮 年輕從業員轉行至三行、泥水

責任編輯：王浩賢