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【業績｜長和系】電能半年盈利升14%至28.71億元　中期股息維持0.78元

股市 16:38 2022/08/03

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電能 （00006） 上半年純利按年升14%，至28.71億元，公司指純利上升主要由於 2021 年英國業務錄得遞延稅項的非現金調整。期內收入按年跌2.8%，至5.98億元，每股盈利按年升14.4%，至1.35元。電能宣佈派發中期股息0.78元，與去年相同。

英國澳洲純利錄得增長

按區域劃分，集團英國分部錄得14.33億元純利，按年升27.7%，增長主要由於 2021 年錄得遞延稅項的非現金調整。澳洲業務續保持穩定增長，純利按年升6.5%，至6.71億元。

香港區方面，港燈電力投資業務純利按年微升1.3%，至2.98億元，集團指第 5 波疫情爆發導致經濟放緩，加上天氣較為温和，旗下營運公司港燈的售電量按年減少 6.8%。公司指，港燈第二台新建的380 兆瓦燃氣聯合循環發電機組順利投產，同時第3台新燃氣發電機組的工程亦取得進展，項目將於 2023 年投產。新的海上液化天然氣接收站建設工程繼續進行，預計明年上半年投入商業運作。

集團上半年營運資金流按年升16%，至29.73億元。淨現金水平則較去年底減少超過4億，至7.38億元。

未來數年訂減碳目標

公司表示將繼續貫徹既定可持續發展策略，採用可再生能源為業務減碳，以及將氫氣混合天然氣以實現綠色供暖，並將進行電力網絡現代化及數碼化項目，以提升能源效益及建立智能電網。亦會根據氣候相關財務披露工作小組的建議，發表氣候相關報告，在未來數年訂立集團整體減碳目標。

集團指旗下海外受規管業務的收入和資產基礎均與通脹掛鈎，因此回報和資產價值均有所提升，將繼續在全球各地物色符合集團所訂標準的投資機遇，並會致力在多元化能源市場上，尋找優質項目。

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編輯：葉志偉

港股 業績公布 電能實業（00006） 電力 每股盈利 純利
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