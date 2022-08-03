▲ 【分析｜渣打】渣打回購137.7萬股、股價揚2.8%全日最高位收市 獲大行上調目標價 摩通：現價僅資產淨值一半

渣打集團 （02888） 上周公布中期業績，第二季法定稅前盈利達12.8億元（美元，下同），按季增11.7%，比市場預期的9.89億元為佳。摩通（美：JPM）認為渣打第二季業績強勁，遂分別上調2022至24全年的每年經調整每股盈利9%、4%和1%，將渣打的目標價由此前77港元，上調至80港元，評級維持「超配」。海通國際將對渣打的評級由「中性」上調至「跑贏大市」，目標價由61港元，升至63.5港元。渣打今報55.85港元，升2.8%。

渣打上周在業績公告同時宣布會展開新一輪5億元股份回購，於8至10月期間進行，該行今公告指，8月2日在倫敦證券交易所回購137.7萬股，每股作價介乎5.616英鎊至5.842英鎊，涉資792.14萬英鎊（約7574.16萬港元）。

該行上半年每股盈利63.4仙，按年增9%。中期股息每股4仙，按年增33.3%。上半年集團有形股東權益回報（RoTE）為10.1%，較去年同期升20個基點。

摩通：渣打股價比資產淨值溢價0.5倍

摩通報告指，淨利息收入上行驅動渣打管理層表示於2024年甚或更早實現10%的RoTE，而渣打股價比資產淨值溢價0.5倍，在同業中相對被低估。管理層優化資產負債表的策略正有進展，摩通相信，集團向着2024年達成向股東分派逾50億元的目標，進展順利。摩通預計，到2024年，渣打的RoTE會增至8.1%，倘若集團能獲得更多息率上的利益、香港和亞洲的增長維持強韌，目前見到有潛力上行至渣打所提出的10%的目標。以股息貼現模型分析，摩通對渣打的目標價上調至80港元。

然而，摩通認為渣打目標價的風險包括作為集中於新興市場的銀行，可能面對新興市場經濟放緩、通脹壓力、新興貨幣貶值、跨境和政治風險，而渣打在內地有直接和間接敞口，若內地出現經濟硬着陸，亦會對目標價構成下行風險。同時，渣打亦面對英國具不確定性的監管環境，英國審慎監管局（PRA）制訂的資本要求可能會增加。

海通國際上調渣打三年純利預測

海通國際指，渣打第二季的資產質素表現勝市場預期，貸款損失率稍改善，渣打的企業、商業及機構銀行業務（CCIB）的表現推動第三階段貸款減少。來自金融市場部分、歐美部分的非息收入表現強勁，增長主要來自與宏觀交易相關的金融市場收入、以及融資利差擴闊帶來按市價計算的負債收益。

海通國際現預計渣打2022至24全年，每年歸屬於股東的利潤分別為26.08億元、34.31億元、40.44億元，都比此前所預計的增加5.1%、14.6%、25.2%。雖然2023全年的淨息差指引有下調，但考慮到較佳的成本控制、資產質素，較強的非息收入等超出預期的情況，而上調對渣打的評級到「跑贏大市」。

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編輯：胡學能