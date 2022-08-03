【搶人潮】有飲食集團加薪15%仍難請人　黃傑龍：僅僅出份人工不足夠

▲ 新世代的入職人數偏低，招聘困難的情況自疫情爆發以一直未有改善。（資料圖片）

飲食業長期面對招聘困難的問題，有些企業藉加薪留人，但亦有些管理層相信單是薪酬已不能滿足打工一族的需求，更需要其他配套支援。

【搶人潮】疫情加劇飲食業缺人潮 年輕從業員轉行至三行、泥水

有多個餐飲品牌的叙福樓集團，截至去年底，有48%員工是30歲以下，但月均流失率維持在5%的低水平。該集團主席黃傑龍認為，這兩年間行業面臨疫情的挑戰，難免有些從業員選擇轉行。他相信集團在吸引人才方面，競爭力算是同業之間的中上水平。

不能忽略事業發展

即使人人認為新世代追求Work-life balance，但不能本末倒置，事業上的發展仍然是必須。

因此，除了額外支援例如流感疫苗接種假期、獎學金、儲分換禮物等，在工作方面，該集團亦提供技能培訓認證、晉升機會，又推動讚賞文化，希望讓員工感受到上班的意義。

雖然叙福樓集團今年一月的平均薪酬加幅達6%，但黃傑龍坦言：「現時僅僅出份人工是不足夠」，要加上給予機會培訓、工作意義、假期及支援關顧等。

人工增15%吸人才

加人工的不只是叙福樓集團，還有鍋心粥底火鍋、鍋心八鮮蒸鍋的母公司享味飲食集團。該企執行董事姚錦光表示，現時新世代入職的人數更是非常少，故亦需調高薪金來吸引員工，增幅高達15%。

他反映，招聘困難的情況自疫情爆發以一直未有改善，行業一直在搶人。該集團的員工年齡層不一，惟一直較少年輕一代入行。姚認為，與以往不同的是，勞資雙方對對方均有一定要求，導致新世代的入職人數偏低。他舉例，「曾不只一次試過有20歲左右的年輕員工入行後，只上班了數日便決定離職。」他猜測，與餐飲業的工作對新世代來說較為辛苦有關。

在香港不斷擴充的Flash Coffee同樣積極聘請員工，該企香港董事總經理曹哲瑋指，目前員工流失率不高。他認為現時年輕人才講求企業文化及工作彈性，而且亦看重企業有否關顧員工等。為了聘請人手，曹稱Flash Coffee持續舉行團體培訓活動；又會給予員工機會，發展更多不同面向的技能。

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記者：葉泳珊