【Nintendo】任天堂上季純利按年升28%　惟Switch銷量跌近23%至343萬台

▲ 任天堂上季純利按年升28.3% 惟Switch銷量跌近23%至343萬台

任天堂（日：7974）公布截至6月底止首財季，純利按年升28.3%至1189.8億日圓，高於市場預期的901.8億日圓，惟經營溢利跌15.1%至1016.5億日圓。期內，淨銷售淨額按年跌4.7%至3074.6億日圓，遜於預期的1152.2億日圓。

上季Switch主機銷量343萬台，按年跌22.9%，其中OLED機型銷量為152萬台，Lite型錄59萬台。任天堂指，半導體短缺仍影響生產，令Switch銷量下跌。

軟體銷量為4,141萬份，按年減少8.6%。任天堂指，遊戲《Nintendo Switch 運動》期內銷量為484萬，《瑪利歐激戰前鋒 戰鬥聯賽》銷量為191萬。

展望未來，全年度收入及盈利指引均低於市場預期，任天堂預期全年度淨銷售額錄1.6萬億日圓，按年跌5.6%；料經營溢利為5000億日圓，按年跌15.6%；淨利潤料跌28.8%至3400億日圓。

相關文章：

【Nintendo】任天堂：零件短缺持續料今年Switch銷量跌9% 股份擬1拆10

【烏克蘭戰爭】PlayStation以及任天堂宣布停止向俄羅斯出貨 已暫停線上商店服務

編輯：袁諾曦