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【騰訊700】南非大股東Naspers連續兩周暫緩回購　旗下Prosus上周再斥2億美元回購　兩企6月底起回購金額突破31億美元（不斷更新）

股市 16:21 2022/08/31

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一文追蹤騰訊南非大股東 Naspers及Prosus 回購行動

騰訊 （00700） 8月17日收市後公布中期業績後，南非大股東Naspers即宣布正在申請減持旗下互聯網投資旗艦Prosus，故連續兩周停止回購。而Prosus上周（8月22日至8月26日）則再斥資2.08億美元（約16.22億港元）回購323.45萬股，較前一周（8月15日至8月19日）回購的2.02億美元水平少約5.5%。

Naspers申請出售互聯網投資旗艦Prosus部分持股　形同減持騰訊持股權益，看【下一頁】

此前Naspers 公告解釋，Naspers 有意減持部分Prosus 股票，以便繼續為回購 Naspers 股票提供資金，Naspers 已向南非儲備銀行申請必要的批准，並預計在未來幾週內對其申請作出裁決。

值得留意是，Naspers及Prosus自6月底明言計劃逐步沽出騰訊以套現回購後，過去9周兩企合共斥資31.21億美元（約243.44億港元）回購。

【財經小知識】何謂港股靜默期 Blackout Period？【下一頁】

Naspers、Prosus回購金額對其騰訊沽貨行動具指標作用

騰訊最大單東Naspers 及旗下Prosus自6月底起啟動新一輪回購計劃，由於Naspers及Prosus表明會有序沽出騰訊持股以套出資金支持回購，收窄自身市值與NAV（資產淨值）的差距，意味Naspers及Prosus回購金額將間接反映其沽貨騰訊的部署。

截至周一（30日），荷蘭阿姆斯特丹泛歐交易所上市的Prosus股價與每股NAV折讓約41.72%；而南非上市的Naspers 股價與每股NAV折讓則約51.63%

Naspers及Prosus 6月底起回購額度

【石Sir一周前瞻及異動股】萬洲國際、吉利汽車、浙江世寶

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【分析｜騰訊】騰訊三大業務支柱次季料疲軟、南非大股東或靜待騰訊績後部署沽貨

記者：李哲毅

港股 騰訊控股（00700） 市盈率 每股資產淨值 阿姆斯特丹 荷蘭 南非 騰訊
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