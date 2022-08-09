【騰訊700】南非大股東Naspers及Prosus上周斥近27億港元回購　6月底起回購金額累達194億港元（不斷更新）

▲ 一文看清南非大股東Naspers及Prosus回購金額

騰訊 （00700） 8月中旬公布中期業績，其南非大股東Naspers及Prosus即使進入騰訊靜默期而不能再沽出騰訊，兩企仍密密回購自身股份。Naspers及Prosus上周（8月1日至8月5日）斥資3.45億美元回購（約26.9億港元）。

值得留意是，Naspers及Prosus自6月底明言計劃逐步沽出騰訊以套現回購後，過去6周兩企合共斥資24.86億美元（約93.87億港元）回購。

Naspers、Prosus回購金額對其騰訊沽貨行動具指標作用

騰訊最大單東Naspers 及旗下Prosus自6月底起啟動新一輪回購計劃，由於Naspers及Prosus表明會有序沽出騰訊持股以套出資金支持回購，收窄自身市值與NAV（資產淨值）的差距，意味Naspers及Prosus回購金額將間接反映其沽貨騰訊的部署。

荷蘭阿姆斯特丹泛歐交易所上市的Prosus披露，上周再斥2.50億美元（約19.5億港元）回購385.50萬股；而南非上市的母企Naspers 則斥9468.44萬美元（約7.39億港元）回購65.91萬股，意味兩企累斥3.45億美元回購（約26.9億港元）。

截至周一（9日），Prosus 股價與每股NAV折讓約35.59%；而Naspers 股價與每股NAV折讓則約47.71%。上周二（2日），Prosus 股價與每股NAV折讓近34.9%；而Naspers 股價與每股NAV折讓則約50%。

Naspers及Prosus 6月底起回購額度

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記者：李哲毅