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【騰訊700】南非大股東Naspers及Prosus上周再斥25億港元回購　6月底起回購金額累達167億港元

股市 16:26 2022/08/03

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【騰訊700】南非大股東Naspers及Prosus上周再斥25億港元回購　6月底起回購金額累達167億港元

騰訊 （00700） 8月中旬公布中期業績，其南非大股東Naspers及Prosus即使進入騰訊靜默期而不能再沽出騰訊，兩企仍密密回購自身股份。上周Naspers及Prosus斥資3.20億美元回購（約25.0億港元），截至周二（2日）Prosus 手上淨現金為16億美元，而Naspers 則是淨現金已經「清零」。

值得留意是，Naspers及Prosus自6月底明言計劃逐步沽出騰訊以套現回購後，過去5周兩企合共斥資21.40億美元（約166.9億港元）回購。

【財經小知識】何謂港股靜默期 Blackout Period？【下一頁】

Naspers、Prosus回購金額對其騰訊沽貨行動具指標作用

騰訊最大單東Naspers 及旗下Prosus自6月底起啟動新一輪回購計劃，由於Naspers及Prosus表明會有序沽出騰訊持股以套出資金支持回購，收窄自身市值與NAV（資產淨值）的差距，意味Naspers及Prosus回購金額將間接反映其沽貨騰訊的部署。

荷蘭阿姆斯特丹泛歐交易所上市的Prosus披露，上周再斥2.22億美元（約17.3億港元）回購330.33萬股；而南非上市的母企Naspers 則斥9804.02萬美元（約7.7億港元）回購65.91萬股，意味兩企累斥3.20億美元回購（約25.0億港元）。

截至周二（2日），Prosus 股價與每股NAV折讓收窄至近34.9%；而Naspers 股價與每股NAV折讓則約50%。

Naspers及Prosus 6月底起回購額度

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記者：李哲毅

港股 騰訊控股（00700） 市盈率 每股資產淨值 阿姆斯特丹 荷蘭 南非 騰訊

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