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【騰訊700】南非大股東Naspers及Prosus 趁騰訊績前一周大削四成回購金額　6月底起回購金額累達210億港元（不斷更新）

股市 16:04 2022/08/17

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一文追蹤騰訊南非大股東 Naspers及Prosus 回購行動

騰訊 （00700） 8月17日收市後公布中期業績，其南非大股東Naspers及Prosus即使進入騰訊靜默期而不能再沽出騰訊，兩企仍密密回購自身股份。Naspers及Prosus上周（8月8日至8月12日）斥資2.07億美元回購（約16.16億港元），較前一周（8月1日至8月5日）回購3.45億美元水平大削4成。

值得留意是，Naspers及Prosus自6月底明言計劃逐步沽出騰訊以套現回購後，過去7周兩企合共斥資26.92億美元（約210億港元）回購。

【財經小知識】何謂港股靜默期 Blackout Period？【下一頁】

Naspers、Prosus回購金額對其騰訊沽貨行動具指標作用

騰訊最大單東Naspers 及旗下Prosus自6月底起啟動新一輪回購計劃，由於Naspers及Prosus表明會有序沽出騰訊持股以套出資金支持回購，收窄自身市值與NAV（資產淨值）的差距，意味Naspers及Prosus回購金額將間接反映其沽貨騰訊的部署。

荷蘭阿姆斯特丹泛歐交易所上市的Prosus披露，上周再斥1.58億美元（約12.3億港元）回購243.14萬股；而南非上市的母企Naspers 則斥4949萬美元（約3.86億港元）回購32.95萬股，意味兩企累斥2.07億美元回購（約16.16億港元）。

截至周一（17日），Prosus 股價與每股NAV折讓約36.16%；而Naspers 股價與每股NAV折讓則約46.10%。

Naspers及Prosus 6月底起回購額度

【石Sir一周前瞻及異動股】萬洲國際、吉利汽車、浙江世寶

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記者：李哲毅

港股 騰訊控股（00700） 市盈率 每股資產淨值 阿姆斯特丹 荷蘭 南非 騰訊

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