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【騰訊700】南非大股東Naspers 趁騰訊績後暫停回購　旗下Prosus上周再斥資17億港元回購　6月底起回購金額累達227億港元（不斷更新）

股市 19:36 2022/08/24

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一文追蹤騰訊南非大股東 Naspers及Prosus 回購行動

騰訊 （00700） 8月17日收市後公布中期業績，其南非大股東Naspers及Prosus即使進入騰訊靜默期而不能再沽出騰訊，兩企仍密密回購自身股份。

然而騰訊公布業績後，Naspers突然暫停回購計劃，而旗下Prosus上周（8月15日至8月19日）則斥資2.20億美元回購（約17.16億港元），較前一周（8月8日至8月12日）回購1.58億美元水平回升39%。

據Naspers 公告解釋，Naspers 有意減持部分Prosus 股票，以便繼續為回購 Naspers 股票提供資金，Naspers 已向南非儲備銀行申請必要的批准，並預計在未來幾週內對其申請作出裁決。

值得留意是，Naspers及Prosus自6月底明言計劃逐步沽出騰訊以套現回購後，過去7周兩企合共斥資29.13億美元（約227億港元）回購。

【財經小知識】何謂港股靜默期 Blackout Period？【下一頁】

Naspers、Prosus回購金額對其騰訊沽貨行動具指標作用

騰訊最大單東Naspers 及旗下Prosus自6月底起啟動新一輪回購計劃，由於Naspers及Prosus表明會有序沽出騰訊持股以套出資金支持回購，收窄自身市值與NAV（資產淨值）的差距，意味Naspers及Prosus回購金額將間接反映其沽貨騰訊的部署。

荷蘭阿姆斯特丹泛歐交易所上市的Prosus披露，上周再斥2.20億美元（約12.3億港元）回購339.11萬股；而南非上市的母企Naspers則暫停出手，意味兩企累斥2.2億美元回購（約17.16億港元）。

截至周一（23日），Prosus 股價與每股NAV折讓約41.01%；而Naspers 股價與每股NAV折讓則約50.21%。

Naspers及Prosus 6月底起回購額度

【石Sir一周前瞻及異動股】萬洲國際、吉利汽車、浙江世寶

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記者：李哲毅

港股 騰訊控股（00700） 市盈率 每股資產淨值 阿姆斯特丹 荷蘭 南非 騰訊

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