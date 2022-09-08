【騰訊大股東】Prosus上周再斥近17億元回購、母企南非Naspers預告本周起重啟回購　兩企6月底起回購金額突破260億港元（不斷更新）

▲ 一文追蹤騰訊南非大股東 Naspers及Prosus 回購行動

南非傳媒巨企Naspers透過互聯網投資旗艦Prosus持有騰訊 （00700） 權益。Prosus上周（8月29日至9月2日）則再斥資2.14億美元（約16.72億港元）回購345.35萬股，較前一周（8月22日至8月26日）回購的2.08億美元水平多出約3%。

雖然Naspers上周仍在申請減持Prosus，故連續3周停止回購，但Naspers周一（9月5日）已獲南非儲備銀行（SARB）批准減持，形同可減持騰訊權益，而Naspers本周起將重啟無上限回購行動。

騰訊倉位隨即出現異動 ，據聯交所中央結算CCASS資料顯示，騰訊CCASS系統內股份增加達1.92億股或2%股權，貨值達590億元，意味大戶或正部署新一輪沽貨行動。【下一頁】

Naspers減持Prosus套現 Prosus則沽騰訊撐回購

此前Naspers 公告解釋，Naspers 有意減持部分Prosus 股票，以便繼續為回購 Naspers 股票提供資金。Naspers 提到，會由9月5日開始出售Prosus 持股以套現回購Naspers股份，重申減持幅度無上限，以收窄股價與資產淨值差距。

值得留意是，Naspers及Prosus自6月底明言計劃逐步沽出騰訊以套現回購後，過去9周兩企合共斥資33.35億美元（約260.16億港元）回購。

Naspers、Prosus回購金額對其騰訊沽貨行動具指標作用

騰訊最大單東Naspers 及旗下Prosus自6月底起啟動新一輪回購計劃，由於Naspers及Prosus表明會有序沽出騰訊持股以套出資金支持回購，收窄自身市值與NAV（資產淨值）的差距，意味Naspers及Prosus回購金額將間接反映其沽貨騰訊的部署。

截至周三（9月7日），荷蘭阿姆斯特丹泛歐交易所上市的Prosus股價與每股NAV折讓約44.7%；而南非上市的Naspers 股價與每股NAV折讓則約52.93%。

Naspers及Prosus 6月底起回購額度

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記者：李哲毅