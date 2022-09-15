【騰訊大股東】南非Naspers 時隔3周重啟回購54萬股　旗下Prosus上周斥2億美元回購（不斷更新）

▲ 一文追蹤騰訊南非大股東 Naspers及Prosus 回購行動

南非傳媒巨企Naspers旗下的互聯網投資旗艦Prosus近日披露回購最新進度。

Prosus上周（9月5日至9月9日）斥資2.01億美元（約15.68億港元）回購345.24萬股，較前一周（8月29日至9月2日）回購的2.14億美元水平少約6%。Naspers獲准沽出Prosus 套現後，終於重啟回購，上周斥資約0.75億美元回購54.01萬股。

Naspers減持Prosus套現 Prosus則沽騰訊撐回購

此前Naspers 公告解釋，Naspers 有意減持部分Prosus 股票，以便繼續為回購 Naspers 股票提供資金。Naspers 提到，會由9月5日開始出售Prosus 持股以套現回購Naspers股份，重申減持幅度無上限，以收窄股價與資產淨值差距。

值得留意是，Naspers及Prosus自6月底明言計劃逐步沽出騰訊以套現回購後，過去9周兩企合共斥資36.11億美元（約281.66億港元）回購。

Naspers、Prosus回購金額對其騰訊沽貨行動具指標作用

騰訊最大單東Naspers 及旗下Prosus自6月底起啟動新一輪回購計劃，由於Naspers及Prosus表明會有序沽出騰訊持股以套出資金支持回購，收窄自身市值與NAV（資產淨值）的差距，意味Naspers及Prosus回購金額將間接反映其沽貨騰訊的部署。

截至周三（9月14日），荷蘭阿姆斯特丹泛歐交易所上市的Prosus股價與每股NAV折讓約40.09%；而南非上市的Naspers 股價與每股NAV折讓則約48.86%。

Naspers及Prosus 6月底起回購額度

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記者：李哲毅