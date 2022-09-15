  • 30°C
香港時間 : 2022915日 (週四) 23:24
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【騰訊大股東】南非Naspers 時隔3周重啟回購54萬股　旗下Prosus上周斥2億美元回購（不斷更新）

股市 22:03 2022/09/15

分享：

分享：

一文追蹤騰訊南非大股東 Naspers及Prosus 回購行動

南非傳媒巨企Naspers旗下的互聯網投資旗艦Prosus近日披露回購最新進度。

Prosus上周（9月5日至9月9日）斥資2.01億美元（約15.68億港元）回購345.24萬股，較前一周（8月29日至9月2日）回購的2.14億美元水平少約6%。Naspers獲准沽出Prosus 套現後，終於重啟回購，上周斥資約0.75億美元回購54.01萬股。

南非大股東Naspers正式減持騰訊　半年揸少逾390萬股、貨值近15.5億元，看【下一頁】

Naspers減持Prosus套現 Prosus則沽騰訊撐回購

此前Naspers 公告解釋，Naspers 有意減持部分Prosus 股票，以便繼續為回購 Naspers 股票提供資金。Naspers 提到，會由9月5日開始出售Prosus 持股以套現回購Naspers股份，重申減持幅度無上限，以收窄股價與資產淨值差距。

值得留意是，Naspers及Prosus自6月底明言計劃逐步沽出騰訊以套現回購後，過去9周兩企合共斥資36.11億美元（約281.66億港元）回購。

【財經小知識】何謂轉倉+提倉+存倉？【下一頁】

Naspers、Prosus回購金額對其騰訊沽貨行動具指標作用

騰訊最大單東Naspers 及旗下Prosus自6月底起啟動新一輪回購計劃，由於Naspers及Prosus表明會有序沽出騰訊持股以套出資金支持回購，收窄自身市值與NAV（資產淨值）的差距，意味Naspers及Prosus回購金額將間接反映其沽貨騰訊的部署。

截至周三（9月14日），荷蘭阿姆斯特丹泛歐交易所上市的Prosus股價與每股NAV折讓約40.09%；而南非上市的Naspers 股價與每股NAV折讓則約48.86%。

Naspers及Prosus 6月底起回購額度

【石Sir一周前瞻及異動股】萬洲國際、吉利汽車、浙江世寶

相關文章：

【騰訊700】騰訊斥23億元入股Ubisoft創辦人家族近半股權　擁投票權惟無公司業務否決權

【騰訊持股】騰訊首席運營官任宇昕　請辭東南亞電商Sea董事職務

記者：李哲毅

港股 騰訊控股（00700） 市盈率 每股資產淨值 阿姆斯特丹 荷蘭 南非 騰訊

上一篇文章

【美國經濟數據】美國8月零售銷售按月升0.3%　工業生產遜預期

下一篇文章

【美股焦點】Adobe天價200億美元收購設計軟件Figma　開市插13%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股市況】美國就業零售數據齊優於預期　道指升27點、納指跌0.6　Adobe跌13%
【美股市況】美國就業零售數據齊優於預期　道指升27點、納指跌0.6　Adobe跌13%
【內房危機】習近平據報支持放鬆除一綫城市的購房限制　內房物管急彈、碧桂園系升近一成
【內房危機】習近平據報支持放鬆除一綫城市的購房限制　內房物管急彈、碧桂園系升近一成
【Crostini結業】連鎖餅店Crostini全線結業　Crostini創辦人黃光輝：曾向朋友借8000萬救亡、餅卡及員工薪金交清盤官處理（第二版）
【Crostini結業】連鎖餅店Crostini全線結業　Crostini創辦人黃光輝：曾向朋友借8000萬救亡、餅卡及員工薪金交清盤官處理（第二版）
【恒指夜期+ADR】恒指夜期跌14點　滙豐ADR升1.8%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】恒指夜期跌14點　滙豐ADR升1.8%（不斷更新）
【金融峰會】約廿間大行高層據報將出席香港11月國際金融投資峰會　包括摩根士丹利及花旗
【金融峰會】約廿間大行高層據報將出席香港11月國際金融投資峰會　包括摩根士丹利及花旗
【澳門賭牌】澳門賭牌今截標、第7家公司入標　四太何超瓊何猷龍呂耀東親身入標
【澳門賭牌】澳門賭牌今截標、第7家公司入標　四太何超瓊何猷龍呂耀東親身入標
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款