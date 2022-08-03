▲ 【財富500強】沃爾瑪連續9年財富世界500強居首 中國企業數目稱冠、惟3指標遜美國（附十大排名）

《財富》雜誌發表2022年的世界500強企業排行榜，以企業年度收入計算，沃爾瑪（Walmart，美：WMT）續排第一位，亞馬遜（Amazon，美：AMZN）、國家電網就互換位置，亞馬遜排行第二，國家電網排第三。總結財富500強十大排名，中國企業、美國企業各佔4家，德國和沙特阿拉伯各佔1家。

十大企業中，石油相關企業收入增長最為明顯，中國石油、中石化和沙特阿美收入按年增長都逾4成。

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若以盈利計， 沙特阿美以約1,054億美元的利潤位居榜首， 蘋果（Apple，美：AAPL）位居利潤榜第二位，利潤超過946億美元，巴郡（美：BRK）以約898億美元的利潤位居第三位

財富雜誌指出，今年500強企業營業收入總和達37.8萬億美元，按年大升19%，是歷來最大升幅，收入相當於全球GDP 40%。以盈利計，所有上榜企業總盈利達3.1萬億美元，按年升88%，是2004年以來最大升幅。

中國企業上榜財富500強稱冠 3指標未及美企

中國內地和香港今年上榜財富500強的企業數目增加11家至136家，較去年增加12家稍為放慢，連同台灣，整個大中華地區上榜企業達145家，較美國總共124家還多。

大中華企業上榜數目增加，但平均規模、收益率等指標與其他上榜企業仍有差距，145家公司上榜公司平均利潤約41億美元，未及榜單平均的62億美元，內地企業平均銷售收益率為5.1%、總資產收益率為1.15%、淨資產收益率則為9.5%，三個指標都落後於財富世界500強平均水平。

與美國公司相比，上榜124家美國公司的三個指標分別為11%、3.21%和21.9%，經營狀況明顯優於上榜中國企業。 該雜誌分析2021年其他國家特別是美國企業，在抗疫過程中走出困境，迅速恢復全球經營。 由此，上榜中國企業與它們的差距在上年縮小的基礎上又重新拉開。

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