【中國再保險 1508】 中國再保險發盈警 料半年少賺最多5成 股價再創歷史新低

中國再保險（01508）發盈警，預計截止6月底止上半年歸屬股東淨利潤將較去年同期的40.1億人民幣減少約40至50%，即今年上半年盈利或降至最低約20億元人民幣。中再保股價應聲下挫，以全日最低位收市，報0.57元，大跌6.6%。

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公司解釋，中期業績倒退主要受資本市場大幅波動、趨勢走弱影響，令投資收益按年下降。

值得留意的是，中再保於2015年10月上市，當時招股價為2.7元，新冠疫情後股價再跌至1元水平以下，至今跌至0.58元，再創歷史低位，以年初至今計，累跌逾兩成。

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記者：郭秀慧