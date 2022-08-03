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【搶人潮】疫情加劇飲食業缺人潮　年輕從業員轉行至三行、泥水

商業 16:25 2022/08/03

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香港餐務管理協會會長楊位醒指出，酒樓的廚房師傅平均年齡高達50歲。（資料圖片）

飲食業長期面對人手短缺的問題，加上年輕人入行意欲低，令業界面臨青黃不接的困境。餐飲集團更指，現時經營成本上漲，亦難以加薪留人。

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香港餐務管理協會會長楊位醒指出，業界一直面臨人手短缺的問題，在疫情爆發前，已缺少1成人手；只能靠幫工補上。疫情爆發後，情況惡化，缺口更擴闊至３成。

管理不良、人工低是離職原因

飲食業從業員謝先生入行12年，眼見同事最多做滿一年，最少只做一天便離職。入行這些年來，最令他想辭職的原因包括管理制度不良、同事之間磨擦多等。「例如有些公司高層提出不合理的要求，因為他們未曾落手落腳自己做。」另一名從業員嚴先生現年28歲，於中餐館擔任廚師。他坦言入行亦是因為留意到行業長期有空缺，不過人工低是最大問題。

楊位醒表示，疫情下食肆經營困難，有不少老闆亦唯有讓員工放無薪假，但又導致開工不足的問題。特別是20多歲至30多歲的餐飲業從業員，不少要為生計要轉行。

缺年輕人入行

他續指，這批年輕僱員以往大多在快餐店、主題餐廳、日韓食肆及酒店餐廳工作；尤其酒店餐廳的薪金比一般食肆高2成至3成。願意入行的年輕一代亦不多，酒樓的廚房師傅平均年齡高達50歲，算是「老弱殘兵」。他估算廚藝學院等機構每年有100至200個畢業生，但大多都寧願入職酒店。

即使現時疫情緩和，餐飲業的經營模式逐漸恢復正常，但楊位醒直言轉行的從業員「一去不回」。「大部分轉行的從業員亦是轉到建築業，從事三行、泥水等體力工作。」他指出，這些工作對體力要求高，故工時比飲食業少3分之1。「年輕人在該行業亦十分受歡迎，一來他們體力好，二來學習能力高。」

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