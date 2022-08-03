近700難民經海路偷渡抵英國 創今年單日新高

不斷有法國難民偷渡往英國尋求庇護，成為英國政府棘手難題。英國國防部表示，周一（1日）有696名難民經英倫海峽偷渡抵達英國，創今年以來的單日新高，今年至今已有逾1.7萬人從法國偷渡至英國。

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英國國防部稱，周一合共有696名難民乘坐14艘小船，穿越英倫海峽抵達英國。雖然法國當局於海上攔截兩艘分別載有35人的船，但成功過境英國的難民人數仍創今年單日新高，打破今年4月時單日有651人抵英的紀錄。

英國當局指由年初至今有超過1.7萬名難民從法國經水路抵英，去年則有28,256人，均遠高於2020年的8,404人。

英國政府發言人形容，無法接受從法國經水路抵英的難民人數持續上升，指人們應在抵壘國家申請庇護，而非冒生命危險偷渡穿越海峽。當局強調正準備重新安置這批非法難民，協助他們重建生活。

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內政大臣彭黛玲（Priti Patel）計劃向法國提供價值數百萬英鎊的無人機及安排海灘巡邏，協助阻截難民。

保守黨議員Natalie Elphicke呼籲法國採取更多措施，指法國有國際義務保護弱勢群體、拯救生命、阻止偷渡及打擊有組織犯罪。Elphicke批評英國不應繼續向法國支付數千萬英鎊，卻換來法國無力阻止難民的惡果。

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責任編輯：郭麗明