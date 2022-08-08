▲ 【新股IPO】百奧賽圖傳啟動預路演 最新集資額近4億元、較之前倍增

百奧賽圖（Biocytogen）今年3月遞交在港上市申請。路透社旗下IFR引述消息人士指，百奧賽圖已啟動在香港進行上市前的預路演工作，評估投資者意向，預計集資約5,000萬美元（約3.9億港元），較原先傳出的2500萬美元倍增。中金及高盛為百奧賽圖的聯席保薦人。

百奧賽圖近日已通過聯交所上市聆訊，集資所得將用於為核心產品YH003及YH001的進一步臨床研發提供資金；用於大規模抗體篩選計劃；以及為其他管線產品臨床前及臨床開發提供資金。

百奧賽圖去年虧損近5.46億元人民幣

百奧賽圖是臨床階段生物技術，及臨床前研究服務創收公司，目前公司合共有兩種核心產品YH003以及YH001，主要開發用於晚期實體瘤、胰腺癌、程序性細胞死亡蛋白1（PD1）難治性黑色素瘤、肝細胞癌（HCC）及非小細胞肺癌（NSCLC）。另外還有10種其他管線候選產品。

公司去年全年合共虧損近5.46億元人民幣，按年擴大27.4%；去年收益為3.55億元人民幣，按年增長39.8%。

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記者：梁安琪