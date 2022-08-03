【搜游食誌@iM網欄】知足、惜福、惜食 「鱟地坊」食街的舊日足跡

「鱟地坊」這個名字，對大家來說是陌生亦不懂是什麼，原來是荃灣一個老地方，相信好多荃灣居民也不知「它」在哪里？其實「鱟地坊」也有著荃灣地區發展歷程的舊日足跡。

▲ 鱟地坊是位處川龍街與沙咀道交界的小販販售生活雜貨排檔。

一般荃灣居民都不知道這處叫「鱟地坊」，他們都稱為「排仔屋」，何解會說起它，昔日是海灘，常常有「鱟」這種海洋生物，俗稱馬蹄蟹，填海後建造了平房式排屋，是安置持牌小販的販售排檔。緣於週三結束商務會議也快6時了，荃灣近10年亦因荃灣西、西鐵等新地產項目及集體運輸的發展，熱鬧得很，食肆林立，想著一嚐大排檔風味的小菜，嚷著去路德圍，同事是荃灣街坊，當然「熄機」不用腦，跟著走！豈料她將「鱟地坊」旁的食街誤為路德圍！

▲ 天氣酷熱到不想中暑，大家直衝上1樓明記，懶理食評。

其實我看到街景沒有$3豆腐花已有點疑惑，地面的鋪位亦部分關門大吉，抬頭見到在一樓有家「明記海鮮潮州菜館」營業，秒速就行上去，免在街上熱暈中暑。還等著另一位舊同事，她來電問路德圍那家餐廳，大家才恍然醒悟到「擺烏龍」，我們根本不是在路德圍，而是在排仔屋的食街，即「鱟地坊」！

▲ 冷檔那盤堆滿的生醃獅蚶，鎖定同事雙眼視為必食。

人生就是如此有趣，錯有錯著！「明記」是老式的潮州打冷店、海鮮小炒，上樓時迎面而來就是「打冷」檔，那股醇厚香濃的滷水味，一個個大竹墊的魚飯，一盆盆的潮味「冷」菜，鮮活的生醃獅蚶，同事已咧嘴笑道：「超正，一定要食！」好多人因獅蚶那血紅的血腥感而甩手擰頭，我們4個都是以食為先，劈劈啪啪就開了，便啜著一口一口生鮮味美的獅蚶！

▲ 食鵝肝就是愛它那份粉嫩而不爛，陳年滷水遇上脂香，吃得纏綿交織。

街坊小店的那份無拘無束，踫著冰凍啤酒杯，大口大口喝過痛快，又是另一番生活樂趣。雖然明記的價格非常經濟實惠，我們也怕「中伏」，先點了一份優惠孖寶，盛惠HK$468，鵝肝+薑蔥炒肉蟹。果然令我們食得過癮，喝得痛快！鵝肝是正宗獅頭鵝鵝肝而非匈牙利急凍鵝肝，兩者實在大差別，並不是哪個優質，而是要配合地方飼養及烹調方法，滷水做法，鵝肝油脂不宜過高，不然柔軟粉糯到過頭，脂香太重，滷味就薄了，與香煎是極大差異！非常樸實無華的滷鵝肝，柔軟度適中，有微咀嚼的咬口，不會入口糜爛溶化般油膩，滷水的陳年香味與脂香融合緊湊，齒頰留香，一碟有八件厚度適中的鵝肝，超值！

▲ 鑊氣一流的薑䓤炒蟹，當晚暢飲9支大啤酒。

未端上餐桌已聞得大家興奮不已的鑊氣和濃濃薑蔥香味，跟大飯店及高級食肆相比，又是另一回事的滿足。2隻大大隻的肉蟹，我們四個蟹癡就左右開弓，又食又啜，也不用管什麼儀態，喜歡廚師這道菜，做得色、香、味，美而毫無油膩感，火候十足，老一輩排檔出身廚師就有著這股「氣」勢，蟹肉爽甜，每梳蟹肉線條分明，爆香的薑蔥更是饕客的妙品，薑片微辣爽脆，蔥白香甜不帶辛辣味。

▲ 一份咸香掌翼，不期然思憶上一輩長者那份刻苦惜食，當下是我輩箸下美食。

明記自稱招牌是「冷檔」，當然不可錯過滷水掌翼，滷水鹹味過了頭，偏鹹，但皮、筋、膜不同部分的爽、軟、滑質感，正是恰到好處，外皮焾軟而有點膠原蛋白的黏性和韌度，筋膜該脆口就脆口，該滑溜就滑溜，如配潮州白粥，鹹度可能就剛好。老一輩潮州人，鹹菜脯、花生就伴粥充饑，丁點兒鹹鮮味已叫滿足，怎能與我輩那份生活飽足的小確幸相比。時刻不忘提醒自己，做人要知足、惜福、惜食！

作者_倪小姿簡介： 做了20幾年「品牌」褓姆，零售就是充滿不可控的挑戰，每個年代都屢遇危機，怎料這次COVID19殺盡全球！公司仍與「疫」同行，細想皆因與「食」結緣；商場、職場都「食」出契機！

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