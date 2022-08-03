同區新盤搶客　屯門海典軒三房戶劈價113萬沽　原業主料蝕使費

加息陰霾濃罩下，加上屯門兆康新盤NOVO LAND低開登場，不少業主無奈減價賣樓，其中屯門海典軒有三房單位劈價逾百萬出售，料原業主要蝕使費離場。

美聯物業梁浩文表示，海典軒2座中層D室，實用面積584平方呎，三房間隔，原叫價920萬元放售，經多次下調叫價後，終減價逾113萬元，獲區內客以806.8萬元承接，實用呎價約13,815元，，低市價約一成。

資料顯示，原業主於2019年7月以約800萬元購入上址，雖然現帳面微賺6.8萬元，但料蝕使費離場。

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