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【異動股】 力勁獲大和看好 回調是買入良機 股價曾漲逾一成

股樓投資 15:50 2022/08/03

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大和發表研究報告指，力勁科技（00558）仍與特斯拉（Tesla，美﹕TSLA）有良好合作關係，並計劃明年中提升壓鑄產能一倍。該行重申予力勁「買入」投資評級，指目前股價是買入良機，予其27元目標價不變。股價連升2日，今日（3日）曾高見14.28元，最多升逾一成，最新報13.68元，仍升8.2%，成交額2.6億元。

同場加映﹕【青姐話】睇業績、聽消息 欠靈活、難搵食

該行指出，力勁股價周一（1日）急跌12%，因市傳Tesla計劃未來由瑞士產商Buhler供應大馬力壓鑄機，但該行認為，目前Tesla各零件均有力勁的大馬力壓鑄機生產，相信上述分散風險舉動屬正常現象。該行又指，力勁打算擴大CNC數位加工中心生產，料其CNC業務收入在2023至2025年複合增長達51%，營運毛利率有望由2022年的9.2%，提升至12%。.

【騰訊 700】 內地再批69款國產網絡遊戲 騰訊、網易又無份 騰訊創超過3年低位【見下頁

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同場加映﹕【溫股知新】港股又破位 部署要諗計

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記者：郭秀慧

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大行報告 異動股 港股 買入 目標價 力勁科技（00558）

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