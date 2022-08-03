【Google】Google新產品將登場？　認證文件現身FCC

▲ 最近有外媒發現，Google向美國聯邦通信委員會（FCC）提交認證文件，公司稱產品為「無線設備」及不具備通訊功能，估計是與Nest系列產品有關。

Google有傳將於今年10月舉行發布會，預計旗艦手機Pixel 7及Google首款智能手錶Pixel Watch或在會上發布。最近有外媒發現，Google向美國聯邦通信委員會（FCC）提交認證文件，公司稱產品為「無線設備」及不具備通訊功能，估計是與Nest系列產品有關。

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新產品規格與手機無關

據《9to5Google》在FCC發現的認證文件顯示，Google提交的產品名稱為「G28DR」，而其在文件中聲稱該產品為「無線設備」（Wireless Device），支援藍牙、Wi-Fi網絡（Wi-Fi 5），以及配備3.65V電池；但該產品沒有NFC、UWB及通訊功能。外媒估計，該產品並非Pixel手機，有可能是Nest系列的新產品。

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按以上規格分析，《9to5Google》猜測產品能是Nest Cam攝影機，或是Nest Learning Thermostat智能恆溫器，甚至是Nest智能喇叭。報道指，智能喇叭可以以電池的方式，讓Nest Mini可以在戶外使用。

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責任編輯：廖淑瑩

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