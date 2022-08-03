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【保險監管】保監局：上半年共接獲533宗投訴、按年少26%　「操守」類別投訴最多

Hot Talk 15:50 2022/08/03

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保監局指上半年共接獲533宗投訴按年少26%，當中以「操守」類別投訴最多。

保監局在最新一期《監管通訊》中公佈，今年1月1日至6月30期間共接獲533宗投訴，較去年同期減少26%。當中，「操守」類別收到最多投訴，其次是「業務或營運」以及「資料陳述」類別，分別佔上半年投訴索數22%及20%。

保監局公佈，禁止一名前業務代表（經紀）申請牌照，為期5個月。原因是他未有將客戶的款項匯入客戶的賬戶，將該款項錯誤地用作繳付保險公司另一份保單的保費，並於其後嘗試修正錯誤時，要求該名客戶表示是客戶本人（而非業務代表）向保險公司作出錯誤的匯款。

提醒保單持有人保費融資涉權利轉讓

保監局又譴責一名代理人透過電郵分發「自製」的營銷材料，當中包括若干失實和具有誤導成分的陳述，該等陳述包括提及以保費融資購買特定保單可獲得回報，但未有指明產品所涉及的風險，以及使用令人誤會的言詞，暗示該產品是一款銀行所發出的產品，而非保險產品。

另外，保監局在《監管通訊》中提醒保單持有人進行保費融資時，應明白將所選購保單下的權利作為貸款抵押品轉讓予貸款方，意味貸款方（在貸款尚未完全償還的情況下）而非保單持有人，將可行使這些權利。若保單持有人希望行使任何已轉讓的權利，便可能需要事先取得貸款方的同意。

受影響的保單權利可能包括：收取保險公司根據保單應付的任何利益（包括退保價值、身故賠償等）的權利；於冷靜期內取消保單等。

相關文章：

【保監局數據】內地訪客首季新造業務保費3.45億元　按年升235%

【保險監管】保監局新主席姚建華上場　擬研究調整車保退保通知期規定

責任編輯：余倩敏

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保險公司 保險業監管局 保險產品 譴責
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