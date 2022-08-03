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【高息股】太古地產旗下太古坊二座 預期年底前落成

股樓投資 16:23 2022/08/03

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太古地產(01972)宣布，旗下港島東大型商業區太古坊內最新的甲級辦公樓太古坊二座預期於今年年底前落成，項目預租率接近50％。太古地產全日收報18.3元跌1%。

國壽委任趙鵬為新總裁 另斥40億人幣成立合夥企業   詳情請看【下一頁

【青姐話】睇業績、聽消息 欠靈活、難搵食

太古地產表示，繼早前瑞士財富管理公司瑞士寶盛承租四層辦公樓，面積合共近10萬平方呎，太古坊二座陸續迎來新租戶，其中包括全球最大資產管理公司之一東方匯理香港、國際化工公司巴斯夫集團，以及旗艦管理顧問波士頓顧問公司。此外，一家銀行確認租用太古坊二座總樓面面積逾15萬平方呎的辦公空間，佔大廈的可租用樓面面積近20％，成為太古坊二座的主要租戶，亦是近年港島區租用樓面最大的辦公室租賃成交之一。

太古坊二座是太古地產投資共150億元的太古坊重建計劃中的最新亮點。太古坊二座樓高42層，總樓面面積達100萬平方呎。而太古坊一座已於2018年啟用。

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撰文 : 李尚毅

太古地產（01972） 港股

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