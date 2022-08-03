【MPF】積金評級：7月強積金人均損失200元 一文看清10隻表現最強強積金成分基金

今年以來，受累於投資市場動蕩，強積金的表現大受拖累。據強積金（MPF）研究機構積金評級的研究數據，美股基金類別創出自 2020 年 11 月以來最靚的單月回報，受到美股及歐洲股票反彈帶挈，強積金錄得7月份只錄得0.10%的輕微虧蝕（由「積金評級所有基金表現指數」衡量）或相等於約 11 萬億元的虧蝕，每人平均損失約200元（相等於 459 萬名強積金成員）。

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從正面去看，計及強積金供款後，7 月份強積金成員平均賬戶結餘約為 231,400 港元，較上月增添約 600 港元，同時較 2021 年 6 月高位的 268,900 港元低 14%。

多圖看清7月份強積金基金成份基金表現：

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截至 7 月底，強積金總資產約爲1.061萬億元，較前一個月增長約 29 億港元，但較 2021 年 6 月高峰時的1.221萬億元為低。7 月份中港股票跟美股的單月回報表現差距，是自強積金成立以來最濶的，這個鴻溝凸顯分散投資的必要。

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美股創下自 2020 年 11 月以來最亮麗的單月成績表，但按香港獨立的專業強積金研究機構積金級主席 Francis Chung（叢川普）所説，這成績力證強積金關鍵一課，就是分散投資的重要性。「儘管市場對息口、通脹及衰退的擔憂持續，企業業績強勁加上估值吸引谷起了 7 月份的美股市場。納斯特克指數尤其強勁，7 月份升了 12%，收復了 2022 年頭半年 1/3 的失地。其他的主要指數，道指及標指今年以來的虧損也得以緩解，年初至今跌幅分別收窄至約 -10% 及 -13%。」

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「並非所有強積金成員在美股市場反彈中有所得益。中港股票的投資者無論以相對和絕對回報來説都要損手。在過去的一個月，中港股票跑輸美股 16.51%，是自強積金成立以來最大的單月回報表現差距。」

那麼強積金成員該如何自處？Francis Chung認為，中港股票及美股的回報表現差距凸顯一點，就是積金評級及積金局一直強調必須要分散投資。市場在不同時期會高低起伏，要穩住波幅就要好好的分散投資。積金局提倡的預設投資策略（DIS）基金收費既低而且也是現成的分散投資基金選項，當中的資產類別包括美股。對於廣大的強積金成員來説 DIS 是一個可考慮的優質投資方案。

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記者：陳詠妍